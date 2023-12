Sinner-Alcaraz, allenamento al top ma nessuna esibizione aperta al pubblico

TORINO - Buoni allenamenti a porte chiuse e un’esibizione sì, oggi, ma soltanto per i ragazzi dell’Accademia di Juan Carlos Ferrero, ex n. 1 del mondo e coach di Carlos Alcaraz. Del resto i confronti tra Jannik Sinner e Carlos catturano una tale attenzione che sarebbe stata un’occasione sprecata per vari motivi eppoi i due sono in piena preparazione per Down Under. Troppi avrebbero cercato di leggere chissà cosa. Ma la notizia è che i due fenomeni della generazione Z si stanno allenando assieme, condividendo il campo e conoscendoli, anche il divertimento, il piacere di giocare e mettersi alla prova. Perché la rivalità in campo non incide certo sui rapporti tra due ragazzi così maturi.