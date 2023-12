I Sinner Days, 48 ore con il campione azzurro su Sky e Now

TORINO - Sky Sport dedica due giornate speciali al personaggio sportivo italiano dell’anno in questo 2023, Jannik Sinner . Martedì 26 e venerdì 29 dicembre saranno “Sinner Days” su Sky Sport Tennis, con ben 48 ore di programmazione dedicate al campione azzurro. Sarà possibile rivivere tutta la sua fantastica stagione nello speciale “Un anno di Sinner”, con i migliori highlights del 2023, il film della vittoria in Coppa Davis (“Davis, l’impresa azzurra”) e quello delle Finals 2023 (“The insider: Sinner alle Finals”). Saranno riproposte anche le grandi interviste esclusive della stagione (“Jannik oltre il tennis, un anno dopo”) e quella dedicata all’allenatore, Simone Vagnozzi (“Io e Jannik, storia di un coach”). Inoltre, in onda anche le versioni integrali delle partite più belle della stagione, tra le quali la grande semifinale di Miami vinta contro Carlos Alcaraz , e l’epica vittoria in Davis contro Novak Djokovic , con i tre match point annullati prima del trionfo.

Sinner e non solo, riecco Nadal

Su Sky Sport Tennis, dunque, si chiude l’anno all’insegna di Sinner, in attesa di un Capodanno magico per tutti gli appassionati, con il ritorno in campo di Rafa Nadal all’ATP 250 di Brisbane, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. La grande novità del 2024 infatti è l’accordo quinquennale di Sky, dal 2024 al 2028, che consente la trasmissione di oltre 80 tornei tra ATP e WTA, con più di 4.000 partite di tennis. Nei due spettacolari Tour sarà possibile seguire le imprese dei migliori giocatori del mondo, dai numeri uno Iga Swiatek e Novak Djokovic, ai campioni della nuova era del tennis come l’azzurro Jannik Sinner. Dal 2024, e per tutto l’anno, Sky Sport sarà sempre di più la Casa del Tennis, dove poter vivere le più belle sfide live dai sei continenti. Grazie al canale dedicato Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW), Sky garantirà una copertura di altissimo livello, editoriale e tecnologico, con il racconto attento della super squadra di giornalisti e talent e studi live sempre più all’avanguardia.