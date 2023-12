Sinner, 2023 da sogno: la top 10 dei guadagni, Jannik tra i 4 oltre i 10 milioni

Il 2023 è stato l'anno della svolta per Jannik Sinner. I numeri parlano chiaramente e danno immediatamente un quadro completo della situazione: primo Masters 1000 in carriera (indimenticabile il trionfo a Toronto contro Alex de Minaur), quattro tornei vinti in stagione (portando a dieci le Coppe alzate in carriera), sessantaquattro successi su settatanove partite stagionali, numero 4 Atp raggiunto eguagliando il risultato storico ottenuto solo da Adriano Panatta nel 1976, Nitto ATP Finals giocate da protagonista assoluto battendo tutti i big mondiali e arrendendosi solo in finale a Novak Djokovic (dopo averlo sconfitto ai gironi), Coppa Davis alzata al cielo insieme a Capitan Filippo Volandri e ai compagni di squadra (Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Simone Bolelli) dopo 47 anni d'attesa dall'ultimo storico trionfo del 1976. Una stagione insomma a dir poco trionfale e che di sicuro è già entrata nella storia del tennis italiano.