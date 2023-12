Sinner sulla neve, il messaggio verso gli Australian Open. E Djokovic...

Jannik Sinner e Novak Djokovic si avvicinano ai prossimi Australian Open nel migliore dei modi. Il prossimo torneo avrà inizio il 14 gennaio, e i due campioni hanno voluto mandare un messaggio ai propri tifosi. Jannik, dopo un 2023 pieno di successi e culminato con il trionfo in Coppa Davis con l'Italia , si è concesso una bella giornata sulla neve. Il classe 2001 ha postato un video che lo riprende mentre scia, accompagnato dalla descrizione: "Questo mi mancava ma ora è tempo di tornare in campo". Non solo gli Australian Open: prima del torneo in Australia Sinner sarà impegnato a Kooyong dal 10 al 12 gennaio per un torneo esbizione. A febbraio ci saranno la competizione di Marsiglia (dal 5 all'11) e Rotterdam (dal 12 al 18). A marzo sarà il turno degli Indian Wells (dal 6 al 17) e di Miami (dal 20 al 31).

Djokovic, l'allenamento

Agli Australian Open sarà presente anche Djokovic, che si è imposto contro Jannik in finale alle Nitto ATP Finals per poi perdere contro l'Italia in semifinale di Coppa Davis. Nole, mentre Sinner si trova sulla neve, si sta già preparando per la sua prima competizione del 2024. Il tennista serbo, numero uno al mondo, ha infatti postato un video in cui si allena in maniera impeccabile in spiaggia e su diversi campi da tennis. Esercizi fisici e qualche scambio con la racchetta in campo per non farsi trovare impreparato all'ennesimo torneo che Nole vorrà aggiudicarsi.