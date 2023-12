Djokovic, annuncio clamoroso e paragone che entusiasma i fan: "Io come..."

"Io come Tom Brady, voglio giocare fino a 40 anni". Lo ha annunciato Novak Djokovic a margine dell'esibizione che lo attende alla Riyadh Season Tennis Cup. Il campione serbo cita lo storico quarterback di football americano, vincitore di sette Super Bowl e per cinque volte nominato MVP della finale in cui si assegna il titolo, per confermare con fermezza il suo impegno a continuare la sua carriera tennistica: "E' un grande esempio di campione capace nel suo sport di costruirsi una carriera longeva e ricca di successi" ha dichiarato Djokovic.