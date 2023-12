Il 2024 del Tennis: Djokovic Goat, Alcaraz pressa e Sinner lavora in silenzio

Jannik

Ce n’era uno, soltanto uno, in grado di dare risposte appropriate, senza alcuna intenzione però di scambiarle per predizioni. Lui, Jannik Sinner. Che sul progetto stava lavorando, e insisteva nel dirci che il suo unico obiettivo era quello di approdare alle Finals. Sarebbe stato tra i primi otto del mondo, e per farlo avrebbe dovuto vincere un buon numero di partite. Sapete com’è andata. Negli ultimi due mesi Semola ha giocato da numero uno, ha battuto chiunque, tra i primi quindici, gli sia capitato a tiro. Ha agganciato Panatta al numero 4, ha vinto una Davis, ha giocato la finale a Torino. Ed è già una griffe, cui Wimbledon ha concesso l’onore di introdurre sul Centre Court una nuova linea di prodotti da campo, purché di lusso. Come la borsa Gucci.

E ora Sinner se ne sta zitto. Non invia nuovi annunci, e non esprime nuovi desideri. Già ci manca… Perché non viene a dirci che vuole vincere il primo Slam della carriera? Ha capito l’antifona, chissà… Il gioco è bello, ma espone a pericoli inusitati per un giovane di 22 anni che ha sempre e solo chiesto di poter fare di testa sua. Lo capisco. Ha da poco scoperto che per fare contenti tutti - e anche se stesso - dovrà migliorare una stagione strepitosa. E non sarà facile. Proprio ieri, in un’intervista a L’Équipe, Novak Djokovic è tornato su due argomenti che interessano da vicino Sinner. Si è definito “éligible” per il ruolo di Grande Capra del tennis, o GOAT che dir si voglia. E ha spiegato come, ormai trentenne, si sia messo in testa di dare torto a chi già gli intonava il “de profundis”. Ha migliorato ogni aspetto della sua vita, peraltro già impostata nella convinzione di poter andare oltre la propria carta anagrafica, per ritrovarsi oggi “splendido trentaseienne” «a fare i conti anno per anno, nella convinzione di poter essere in gioco fino ai 40 e oltre». Tradotto per Sinner, ci sarà un Djoker da battere anche nei prossimi anni, e chissà per quanto ancora.