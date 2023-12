Djokovic, ma che dici a Olga Danilovic? Show in Australia tra tennis e...

PERTH (Australia) - Il 2023 che si sta per chiudere è stato un altro anno eccezionale per Novak Djokovic, numero 1 del mondo e vincitore di tre Slam iniseme alle Atp Finals di Torino. Il fenomeno serbo è già pronto a rilanciarsi nel 2024 per cercare di fermare la nuova generazione di talenti pronta a rubare lo scettro di Nole. Il primo appuntamento è in Australia con gli Australian Open da conquistare, ma prima c'è spazio per un pò di relax e il Djokovic apparso nelle ultime ore sui social si è mostrato in una veste insolita.