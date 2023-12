Allucinante a Brisbane: serpente mortale in campo, paura Thiem

BRISBANE (Australia) - L'Australia è famosa, oltre che per le sconfinate bellezze naturali, anche per le tante specie animali endemiche, introvabili altrove, alcune delle quali particolarmente pericolose. Proprio un serpente velenoso, precisamente uno Pseudonaja textilis, meglio conosciuto come bruno orientale, è stato l'inatteso protagonista del match tra Dominic Thiem e il giovane 'padrone di casa' James McCabe, poi vinto in rimonta dall'austriaco ex campione degli Us Open con il punteggio di 2-6, 7-6(4), 6-4, valido per le qualificazioni all'Atp di Brisbane.