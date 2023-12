Brisbane, Thiem batte Zeppieri. Esordio ok per Giorgi, Trevisan subito out

Dominic Thiem sarà il primo avversario di Rafa Nadal al “Brisbane International” (ATP 250 - 661.585 dollari) che si sta disputando sul cemento della capitale del Queensland, in Australia. Nell'ultimo turno di qualificazioni Thiem ha eliminato Giulio Zeppieri fermato a un set dal main draw. Il tennista di Latina, numero 135 del ranking mondiale , ha finito per cedere 3-6, 6-4, 6-4 contro l'austriaco, numero 98 al mondo. "Contro Rafa ho giocato le mie partite più epiche", ha detto l'ex numero 3 del mondo.

Giorgi vince, Trevisan subito fuori

Inizia con un sorriso invece la stagione di Camila Giorgi. All'esordio nel Brisbane International presented by Evie, WTA 500 con tabellone a 48 e montepremi da $1.736.763, l'azzurra ha battuto in rimonta 5-7, 6-2, 6-3 Peyton Stearns, numero 44 del mondo. Al prossimo turno la marchigiana, numero 53 del ranking Wta, affronterà per la quinta volta in carriera Jelena Ostapenko, numero 13 (2-2 il bilancio dei precedenti). Subito fuori Martina Trevisan, che è stata sconfitta 6-3, 6-2 dall'Arina Rodionova, numero 114.