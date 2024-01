Nadal: “Voglio tornare a competere, il ritiro non mi spaventa"

Non gioca un singolare da un anno. Dal ritiro agli Australian Open del 2023. Dodici mesi dopo Rafa Nadal, a 37 anni, prova a ricominciare. Domani affronterà l'austriaco Dominic Thiem al "Brisbane International", Atp 250 da 661.585 dollari che si sta disputando sul cemento della capitale del Queensland, in Australia. "Se dentro di me non avessi la sensazione, la speranza, le motivazioni di poter tornare a lottare per vincere, probabilmente non preparerei la stagione come sto facendo - ha spiegato alla BBC -. Lavoro per cercare di mettermi nelle condizioni di poter competere, in pochi mesi, per gli obiettivi che ho. Sto bene, sono in grado di allenarmi e di godermi ogni allenamento senza dolori e questa per me è la cosa più importante piuttosto che vincere o perdere". Nadal pensa a tornare grande, sa che non avrà molto tempo da spendere ancora sui campi da tennis, ma quel che per lui conta è l'essere tornato, l'aver superato i problemi fisici che lo hanno fatto stare lontano dai campi per un anno.