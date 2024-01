Djokovic shock, la dichiarazione che lascia tutti di stucco in conferenza

Novak Djokovic fenomeno anche in conferenza stampa. Il campione serbo, oltre a dimostrare le sue abilità in campo, si è reso protagonista in sala stampa lasciando a bocca aperta i giornalisti presenti, i suoi compagni e in particolare Olga Danilovic. Durante una conferenza della United Cup 2024, dopo la vittoria dei serbi contro la Cina, una giornalista cinese ha chiesto a Djokovic di augurare "Buon anno" proprio in lingua cinese per farsi 'perdonare' dopo averli battuti.