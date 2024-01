Nadal brilla a Brisbane, rientro al top per Rafa: Thiem ko in due set

Riecco Rafael Nadal . Dopo 349 giorni di attesa dalla sua ultima partita di singolare (il 18 gennaio 2023 ai 32esimi di finale degli Australian Open contro lo statunitense Mackenzie McDonald ), l’ex numero 1 del mondo (oggi è il numero 672 della classifica mondiale) è tornato in campo dopo lo stop per l'infortunio all'anca (lesione all'ileopsoas della gamba sinistra) e ha dato subito spettacolo, mettendo in mostra i suoi colpi migliori ai quali ci ha abituato in oltre 20 anni di carriera.

Grande accoglienza dei tifosi per Nadal, poi Thiem ko in due set

Nei sedicesimi di finale del "Brisbane International", Atp 250 da 661.585 dollari che si sta disputando sul cemento della capitale del Queensland, in Australia, lo spagnolo ha sconfitto l’austriaco Dominic Thiem in due set: 7-5, 6-1 il punteggio finale (in un'ora e ventinove minuti di gioco) che ha garantito il successo al campione iberico, capace in carriera di conquistare 22 Slam. Bellissima l'accoglienza riservata a Nadal dalla Pat Rafter Arena di Brisbane che ha omaggiato la leggenda spagnola con un lungo applauso prima dell'inizio del match e per poi replicare anche al termine della sfida. Tantissimi anche i fan iberici presenti nell'impianto australiano che hanno fatto sentire tutta la loro vicinanza a Rafa per il suo ritorno in campo.