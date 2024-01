Tennis, il campione Davis annuncia: "Diventerò padre, ecco come si chiamerà"

Prima vittoria del 2024 per Lorenzo Musetti all'esordio all'Atp di Hong Kong. Il tennista azzurro ha superato Chak-Lam Wong in due set (6-4, 7-5) in un match abbastanza solido per l'azzurro, chiuso in poco meno di due ore. Nel secondo turno Musetti affronterà il russo Pavel Kotov vincitore in due set su Nuno Borges. Alla fine della sfida Musetti è stato intervistato e ha rivelato un lieto evento che accadrà proprio nel 2024: diventerà papà.La sua compagna, Veronica Conalonieri, è in attesa del loro primo figlio, che si chiamerà Ludovico. "Diventare padre sarà un grande cambiamento per me, questo sarà l’anno più importante di tutta la mia vita. Mando tanti baci alla mia compagna a casa, perché sono fortunato ad averla. Giocare sapendola a casa è difficile, quindi sto provando a essere già maturo in campo " - ha dichiarato il tennista azzurro che ha poi svelato un sogno: "Spero di portare Ludovico a Hong Kong l’anno prossimo".