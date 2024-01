Allarme Djokovic, problema fisico: "Non è la prima volta, spero passi"

PERTH (Australia) - Novak Djokovic ha iniziato il nuovo anno come aveva chiuso il 2023, vincendo. Il fenomeno serbo sta partecipando con la Serbia alla United Cup in Australia per prepararsi al meglio al suo sbarco a Melbourne per il primo Slam del 2024. Dal prossimo 14 gennaio, Nole ercherà di sollevare il suo undicesimo trofeo dell'Australian Open, ma sembra emergere un problema inaspettato. Il 36enne numero 1 al mondo ha saltato il doppio del match di United Cup contro la Repubblica Ceca, vinto dalla Serbia, per un problema al polso accusato nel suo singolare contro Jiri Lehecka portato a casa in tre set (6-1, 6-7, 6-1).