Atp Hong Kong, Musetti eliminato al secondo turno: vince Kotov in 2 set

Disco rosso per Lorenzo Musetti al secondo turno del Bank of China Hong Kong Tennis Open, ATP 250 sul duro (Greenset) al Victoria Park Tennis Stadium, con un montepremi di 739.945 dollari. Il tennista di Carrara, numero 27 Atp e sesta testa di serie, ha perso contro il russo Pavel Kotov, n° 67 Atp, che si è imposto in due set con il punteggio di 6-4, 6-3 in 1 ora e 43 minuti di gioco.