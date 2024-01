Nadal salta l'Australian Open: nuovo infortunio

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Non c'è pace per Rafa Nadal : calvario infinito per il mancino di Manacor. Il maiorchino, tornato in campo dopo un anno di stop e l'operazione all'anca, è uscito ai quarti a Brisbane perdendo contro Jordan Thompson. Lo spagnolo sembrava in buone condizioni, ma la sfortuna si abbatte ancora su di lui. L'ex numero uno, infatti, ha annunciato su X (ex Twitter) il forfait all'Australian Open , primo Slam della stagione.

Il messaggio di Nadal

"Ciao a tutti, durante la mia ultima partita a Brisbane ho avuto un piccolo problema che come sapete mi ha fatto preoccupare - rivela -. Una volta arrivato a Melbourne ho avuto la possibilità di fare una risonanza magnetica e ho un micro strappo, non nella stessa zona in cui ho avuto l'infortunio e questa è una buona notizia. In questo momento non sono pronto per competere al massimo livello in partite da 5 set. Torno in Spagna per vedere il mio medico, farmi curare e riposare. Ho lavorato duramente durante l'anno per questo ritorno e, come ho sempre detto, il mio obiettivo è raggiungere il mio miglior livello in 3 mesi - continua -. Volevo davvero giocare qui in Australia e ho avuto la possibilità di giocare alcune partite che mi hanno reso molto felice e positivo. Grazie a tutti per il supporto e a presto! Rafa".