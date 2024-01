Rublev batte Ruusuvuori e vince l'ATP di Hong Kong: 15° titolo in carriera

Andrey Rublev ha sconfitto Emil Ruusuvuori in finale al "Bank of China Hong Kong Tennis Open", torneo Atp 250 sul duro (Greenset) del Victoria Park Stadium, con un montepremi totale pari a 739.945 dollari. Il russo, testa di serie numero 1 del tabellone e numero 5 del mondo, ha conquistato il titolo contro il finlandese in due set, con il punteggio di 6-4, 6-4 in un'ora e 17 minuti di gioco. Per Rublev è il quindicesimo torneo vinto in carriera e soprattutto il modo migliore per iniziare il 2024, avvicinandosi nel migliore dei modi agli Australian Open, prima prova dello Slam che prenderà il via a Melbourne il prossimo 14 gennaio: "Adesso vado con buone sensazioni a Melbourne - ha dichiarato il campione russo dopo la finale di Hong Kong - mi concentrerò con una settimana di allenamenti. Mi è piaciuto il livello del mio tennis in questo torneo".