Classifica WTA: cinque azzurre in top 100, Swiatek sempre al comando

Reduce dal secondo posto alla United Cup con la sua Polonia, Iga Swiatek si consola guidando la classifica Wta anche per questa settimana, davanti ad Aryna Sabalenka, che ha iniziato il 2024 con la finale persa Brisbane contro Elena Rybakina: la kazaka eguaglia il suo best ranking scavalcando al terzo posto Coco Gauff, a cui non basta il successo di Hobart per difendere la posizione. Quinta l'altra statunitense Jessica Pegula, che precede la tunisina Ons Jabeur, sesta.