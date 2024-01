Djokovic, il tennis trema. Ipotesi ritiro: “Ne vale davvero la pena?”

Gli obiettivi stagionali di Djokovic

Per quanto riguarda questa stagione, Djokovic non si pone molti obiettivi: "Ho iniziato quest'anno come farei normalmente, in Australia...Adoro giocare qui e ho avuto il maggior successo della mia carriera qui, a livello di Grande Slam. Il prossimo? Davvero non lo so. Normalmente sono chiaro dove voglio arrivare: quali sono gli obiettivi, e so che gli obiettivi sono sempre gli Slam e le Olimpiadi ma parte questo non ho idea di quali altri tornei giocherò". Djokovic ha poi concluso: "Ho ancora fame, ho ancora voglia di gareggiare, posso ancora correre per ore, fortunatamente, ma è più un aspetto emotivo, è più una questione di priorità'. Il tennis è stata la mia priorità per 30 anni e io non voglio perdermi troppi momenti con i miei figli”.