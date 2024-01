Berrettini dopo Sinner, sorpresa in Australia: l’annuncio degli organizzatori

Bella sorpresa per gli appassionati di tennis italiani. Il 2024 di Matteo Berrettini inizierà al Kooyong Classic. Sono gli stessi organizzatori dell'esibizione in programma dal 10 al 12 gennaio ad annunciarlo sui propri canali social. Il torneo, che ha cambiato format molte volte, non ha un vero e proprio tabellone. Diventano così due gli italiani in campo nell'impianto che ha ospitato l'Australian Open nel 1987. Tra gli invitati c'è anche Jannik Sinner che giocherà il primo match della prima giornata, stanotte all'una ora italiana, contro l'australiano Marc Polmans.