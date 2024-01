Kooyong Classic, Sinner già al top: Polmans spazzato via. Ora c'è Ruud

MELBOURNE (Australia) - Jannik Sinner inizia con il piede giusto l'avvicinamento all'Australian Open, per la precisione al Kooyong Classic, torneo di esibizione che si gioca a Melbourne in vista del primo slam stagionale. Il tennista azzurro azzurro ha battuto agevolmente con il punteggio di 6-4, 6-0 l'australiano Marc Polmans. Sotto 3-4 ad inizio partita (rischiando due volte il break) l'azzurro vince di forza l'8° game, il più duro della partita, e poi indirizza il match vincendo tutti gli ultimi 9 game. Le parole di Jannik dopo la partita: "L'anno scorso è stato un buon finale di stagione e sto partendo da zero per cercare di acquisire nuovamente la stessa fiducia. Ovviamente la prima partita che giochi è dura ma sono soddisfatto". Prossimo avversario di Sinner il numero 11 al mondo Casper Ruud.