Arnaldi e Sonego ko ad Adelaide. Musetti vola ai quarti, vittoria di qualità

ADELAIDE (Australia) - Secondo turno amaro per i colori azzurri quello del torneo Atp 250 di Adelaide. Matteo Arnaldi è stato sconfitto in rimonta per 6-7(5), 7-6(7), 6-4, dopo una battaglia di quasi tre ore e mezza, dal cileno Nicolas Jarry (numero 18 al mondo) che ha anche annullato un match-point al sanremese nel tie-break del 2° set sul 7-6.

Eliminato al 2° turno anche Lorenzo Sonego sconfitto 6-4, 7-6(10), dopo quasi un’ora e tre quarti di gioco, dallo statunitense Sebastian Korda (numero ) con il torinese che ha avuto tre occasioni di portare il match al 3° set (7-6, 8-7, 9-8) nel tie-break del 2° set.

Avanza invece ai quarti di finale Lorenzo Musetti che batte in due set l'australiano Jordan Thompson (semifinalista a Brisbane) per 6-4, 6-1 dopo 85 minuti in un match dove Musetti ha concesso un solo punto nei turni di servizio. Il tennista di Carrara al prossimo turno affronterà Alexander Bublik (numero 25 al mondo).