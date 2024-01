Qualificazioni Australian Open, ok Cobolli e Passaro: 9 azzurri al 2° turno

Con i successi di Flavio Cobolli, Federico Gaio e Francesco Passaro , diventano nove gli italiani al secondo turno delle qualificazioni maschili dell' Australian Open . Ieri, infatti, hanno superato il primo turno Mattia Bellucci, Riccardo Bonadio, Luca Nardi, Stefano Napolitano, Andrea Vavassori e Giulio Zeppieri. Eliminati invece Andrea Pellegrino, Marco Cecchinato, Alessandro Giannessi e Franco Agamenone . Sorprendente la vittoria di Passaro sull'ex Top 40 Pedro Martinez per 6-2 6-3: aora ffronterà al secondo turno, per la prima volta, il britannico Oliver Crawford.

Cobolli contro Hassan, Gaio contro Mensik

Cobolli, numero 102 Atp, ha battuto 6-2 6-2 il diciannovenne australiano Jeremy Jin e ora affronterà il tedesco Benjamin Hassan mentre Gaio, che beneficia del ritiro per crampi del francese Laurent Lokoli sul 4-6 6-4 3-2 in favore dell'italiano, giocherà contro il 18enne Jakub Mensik. Hamad Medjedovic, attuale campione in carica delle Next Gen ATP Finals, ha invece eliminato 6-1 6-1 Marco Cecchinato. Fuori in due set anche Giannessi, battuto 6-3 6-4 dall'esperto australiano John Millman. Pellegrino ha finito per cedere in rimonta 6-7(5) 6-2 6-1 contro l'ungherese Zsombor Piros. La giornata per gli azzurri si è conclusa con la sconfitta di Franco Agamenone, ko 6-3 6-4 contro l'australiano Edward Winter, numero 753 Atp.

Eliminate Brancaccio e Stefanini

Eliminate al primo turno invece entrambe le italiane impegnate nelle qualificazioni per l'Australian Open 2024. Dopo Lucrezia Stefanini, battuta ieri da Lesley Pattinama Kerkhove, oggi si è arresa Nuria Brancaccio, sconfitta 6-2 7-6(4) da Harriet Dart, numero 114 del mondo e reduce dalla finale persa al Wta 125 di Canberra. Restano dunque sei le italiane nel main draw femminile del primo Slam della stagione: sono ai nastri di partenza Jasmine Paolini (n.30 Wta), Elisabetta Cocciaretto (n.45), Camila Giorgi (n. 55), Lucia Bronzetti (n.56), Martina Trevisan (n.60) e Sara Errani (n.101), rientrata in tabellone grazie al forfait di Madison Keys e al 47esimo Major della carriera. Tra le azzurre solo Francesca Schiavone (70), Silvia Farina (53), Roberta Vinci (52) e Flavia Pennetta (49) ne hanno disputati di più in singolare femminile.