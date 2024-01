“Solo Sinner-Alcaraz rivali di Djokovic agli Australian Open. Berrettini...”

Alex Corretja è uno dei volti noti di Eurosport , canale che trasmetterà in esclusiva per l’Italia gli Australian Open (in versione integrale su Discovery+). ma soprattutto rappresenta un pezzo di storia del tennis mondiale: n. 2 del mondo e due finali al Roland Garros , nel 1998 e nel 2001, perse con il connazionale Moya e il brasiliano Kuerten. Alex ha vinto gli Internazionali d’Italia del 1997 ed è stato per oltre 10 stagioni uno dei giocatori più forti sulla terra rossa . Il catalano si è issato al massimo al terzo turno negli Open d’Australia, nel 1998, e con grande lucidità anticipa l’appuntamento.

Quali sono i suoi favoriti nel torneo maschile?

"Innanzitutto Djokovic, sempre che si riprenda dal problema comparso durante la United Cup della scorsa settimana, per valore assoluto e per la sua capacità di giocare a Melbourne. È da sempre un grande tennis, come dimostrano i suoi titoli e la posizione di campione in carica. Ha detto più volte di puntare a scrivere nuovi record e l’obiettivo è farlo nei tornei più importanti del mondo, come questo. I suoi principali avversari saranno a mio parere Carlos Alcaraz e Jannik Sinner che mi sembrano molto ben preparati per essere protagonisti nel primo Major dell’anno. Hanno lavorato intensamente per essere pronti, pur non disputando match ufficiali e sono certo che sapranno dare spettacolo".

Non mancano gli outsider, in agguato per approfittare di eventuali passi falsi dei tre giocatori menzionati. Quali sono?

"Daniil Medvedev davanti a tutti, forte di una stagione 2023 di grande spessore e direi un gradino sotto di lui Dimitrov, assoluto protagonista negli ultimi mesi dello scorso anno e la scorsa settimana a Brisbane, poi Rublev, Rune e anche Shelton, che ha enorme potenziale e grossi margini di miglioramento".

Dove colloca il tedesco Alexander Zverev, determinante alcuni giorni fa per la vittoria della Germania in United Cup?

"Nel 2023 è tornato tra i big e lo ha fatto al termine di un percorso difficile di recupero dall’infortunio patito al Roland Garros. Non mi stupirei se arrivasse lontano in Australia perché ha ripreso fiducia e convinzione e potrebbe riuscire a trovare quello spunto decisivo che finora gli è mancato negli Slam per sollevare il trofeo".