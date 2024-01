Sinner star a Melbourne: "La vittoria più bella del 2023 su Djokovic"

Jannik non può più nascondere le sue ambizioni, del resto non lo ha mai fatto. Ma ora davvero tutti lo aspettano. «La scorsa stagione è finita bene, e con quella fiducia sto ripartendo. La prima partita di un nuovo anno è sempre difficile, sono contento di aver vinto», Da n. 4 del mondo, cambia tutto, si evitano i top fino alla ipotetica semifinale. E Sinner porta un italiano tra le prime quattro teste di serie di un Major dai tempi di Panatta (Adriano iniziò il Roland Garros 1977 da n.2 del seeding).

Sinner su obiettivi e rivali

Protagonista fra i tre più attesi dello Slam down under, Jannik si è concesso ai microfoni della tv australiana per una lunga intervista, iniziando dall’annata che lo ha visto portare la bandiera tricolore nella top 5. «Sono fiero dei risultati e ancora di più di come sto crescendo. Il mio miglior match del 2023? Chiaro, la vittoria in Coppa Davis contro Novak Djokovic», ha affermato, mostrando quanto gli sia rimasto impresso l’exploit di imporsi sul fuoriclasse serbo salvando tre match-point consecutivi.

La Volpe ha fatto riferimento anche a un'altra partita chiave della stagione: «Mentalmente battere Medvedev a Pechino è stata una svolta: mi aveva sconfitto sei volte su sei. La mia fiducia è cresciuta, ho provato a fare qualcosa di nuovo e ha funzionato. Poi ho vinto Vienna. E le Finals sono state un po' la ciliegina sulla torta».

Un salto di qualità merito anche dello staff che lo affianca, comprendente un australiano doc come coach Darren Cahill. «Porta una grandissima esperienza. E Simone Vagnozzi cura bene la parte tecnica e tattica. Il mio tennis è ancora in evoluzione. Lavoro con lo stesso team da due anni, cerco di prendere più informazioni sia possibile, di capire meglio la parte atletica e il mio corpo. Con questo team mi sento sicuro, ed è la parola più importante. Soprattutto sono belle persone, passiamo insieme tutto l'anno e non ci sono mai state lamentele».

Il leader azzurro si è poi soffermato sull’amicizia con Carlos Alcaraz, che ha aperto la sua campagna australiana cedendo di misura al beniamino locale Alex De Minaur in un’esibizione con finalità benefiche. Due rivali uniti è una situazione non così frequente fra chi compete ai massimi livelli in uno sport individuale. «Abbiamo un ottimo rapporto, in campo cerchiamo entrambi di divertire il pubblico. Andiamo d'accordo, siamo due persone normali. Ed è stato bello esserci quando gli hanno dedicato un campo dell'Accademia di Juan Carlos Ferrero, dopo ci siamo anche divertiti giocando una partita di pallone».

Sinner è opposto a Casper Ruud nella seconda giornata dell’evento. Nel programma odierno del Kooyong Classic non figura Matteo Berrettini, annunciato però dagli organizzatori e quindi, salvo sorprese, atteso in campo domani.