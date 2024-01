Musetti, che rimpianto: eliminato ai quarti di Adelaide da Bublik

ADELAIDE (Australia) - Anche l'ultimo italiano rimasto in tabellone al torneo Atp 250 di Adelaide è stato eliminato, Lorenzo Musetti ha perso in tre set contro il kazako Alexander Bublik. L'azzurro ha ceduto 6-3, 6-7(4), 7-5 dopo 2 ore e 22 mintui di gioco ai quarti di finale in un match dai tanti rimpianti per il tennista di carrarino. Infatti dopo aver rimontato il set di svantaggio Musetti ha la chance di portare a casa la partita portandosi 5-3 nella terza frazione servendo per il match sul 5-4, l'azzurro però non è cinico e Bublik piazza un parziale di 3 giochi consecutivi con break al 12° gioco per vincere il match e volare in semifinale dove affronterà il vincente di Paul-Draper.