Sinner c’è: sconfitto in due set Ruud al Kooyong Classic

MELBOURNE (AUSTRALIA) - È un super Jannik Sinner quello che si è sbarazzato in meno di un'ora e un quarto del norvegese Casper Ruud, sconfitto con il punteggio di 6-2 6-3 nella seconda partita dell'azzurro al Kooyong Classic, torneo esibizione in corso a Melbourne. Ottimi segnali, dunque, in vista dell'Australian Open, primo Slam della stagiore in programma dal 14 al 28 gennaio. Dopo la vittoria sul padrone di casa Marc Polmans, con qualche incertezza nel primo set a causa anche del vento, il 22enne di San Candido ha sfoderato una prestazione autorevole contro il numero 11 al mondo, che ha vinto appena otto punti in risposta nel match.