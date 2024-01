Australian Open, i sorteggi: gli avversari di Sinner, Berrettini, Sonego, Arnaldi e Musetti

MELBOURNE (Australia) - Il tabellone dell'Australian Open 2024 è stato ufficializzato con Jannik Sinner che debutterà contro l'olandese Botic Van de Zandschulp, numero 59 del ranking. Per il numero 1 azzurro si ipotizza un percorso che lo vedrebbe affrontare Khachanov agli ottavi e Rublev nei quarti con possibile semifinale contro Novak Djokovic.

Esordio più tosto per il rientrante Matteo Berrettini che se la vedrà subito con il numero 7 del ranking Stefanos Tsitsipas mentre Lorenzo Sonego affronterà il numero 40 al mondo Daniel Evans con possible 2° turno contro Carlos Alcaraz. Lorenzo Musetti ha pescato il francese Benjamin Bonzi, ed infine Matteo Arnaldi scenderà in campo contro l'australiano Adam Walton.