Berrettini dà forfait: niente sfida a Thiem, si ritira dal Kooyong Classic

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Matteo Berrettini si ritira dal Kooyong Classic , torneo esibizione che fa da antipasto all'Australian Open, primo Slam della stagione in programma a Melbourne dal 14 al 28 gennaio. L'azzurro avrebbe dovuto giocare contro Dominic Thiem il secondo match del programma ma il suo nome non è più nell'ordine di gioco sul sito del torneo: l'austriaco affronterà dunque Francisco Cerundolo.

Berrettini, altro ko o semplice precauzione?

Il tennista romano, che si era iscritto al torneo per testare la propria forma fisica dopo diversi mesi ai box - l'ultima partita ufficiale risale al 31 agosto contro il francese Rinderknech -, tornerà quindi in campo direttamente nella sfida d'apertura all'Australian Open contro Stefanos Tsitsipas, finalista l'anno scorso, nel primo turno potenzialmente più bello di questa edizione del torneo. Questa rinuncia dell'ultimo secondo potrebbe essere un segnale negativo per l'ex finalista di Wimbledon, ma allo stesso tempo anche semplice precauzione. Non resta che attendere ulteriori sviluppi sulla vicenda.