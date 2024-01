Australian Open, Sinner-Djokovic atto quinto? Gli altri azzurri invece...

Stranezze del tennis down under. Che cosa vi aspettavate di diverso da un mondo lontano, che ci guarda da sotto in su? È come se una qualche eterea presenza, inviata da chissà quale tra i molti capricciosi numi che compongono l’attuale Olimpo del tennis, abbia brigato in modo che il sorteggio proponesse quanto prima un nuovo vertice tra Djokovic e Sinner, australian edition 2024 in questo caso, il quinto (doppi compresi) da metà novembre a oggi. Del resto, se l’anno scorso si è chiuso sotto il segno dei due, perché non ricominciare da loro? Se non altro per sgombrare il campo da una lecita domanda che le due vittorie di Semola in singolare, in aggiunta alla menzione speciale ottenuta per la vittoria in doppio (forse la più dolorosa fra le cadute che hanno coinvolto RoboNole) hanno lasciato appesa, senza una precisa risposta.

Quali effetti ha provocato sul Djoker l’improvvisa irruzione di Sinner ai piani alti del tennis? Meno certezze, tensioni sotto traccia, palpitazioni in aumento o già fuori controllo? Verifichiamo subito. Primo Slam e primo incrocio. Non così sicuro, a ben vedere, dato che avrebbe potuto prendere forma solo in semifinale, ma più che probabile. Così, disposti i due nei primi riquadri del torneo, non è difficile notare come i percorsi da affrontare per giungere al fatidico incrocio siano abbastanza simili. Una sola difficoltà per entrambi. Creata dai due americani più in spolvero del momento, Ben Shelton opposto a Djokovic nell’eventuale ottavo di finale, e Seb Korda per Sinner, nei quarti. Le altre teste di serie, tutte, contano meno. Insomma, non ce n’è una che - in condizioni normali - possa spaventare i due primattori.

Il possibile cammino di Djokovic e Sinner L’argentino Etcheverry la prima a incontrare Djokovic, in terzo turno. E dopo Shelton, uno tra Fritz, Cerundolo, Musetti e Tsitsipas nei quarti di finale. Logica vuole che tocchi a Tsitsipas, numero 7, il compito di allisciare Djokovic prima di una semifinale con Sinner. Il quale apre il torneo contro l’olandese Van de Zandschulp, quindi si dedicherà a Cachin prima di trovare Baez in terzo turno, e uno tra Tiafoe e Khachanov negli ottavi. Poi forse, Korda, se sarà così bravo da liquidare Rublev e subito dopo il vincente della sfida tra Jarry e De Minaur. In realtà i numeri attribuiscono a Rublev (5), più che a Korda (29), il compito di preparare Sinner al match con Djokovic, ed è probabile che andrà così, visto il 2-0 con cui il russo guida i testa a testa con l’americano. Di fatto, Korda sa di poter creare qualche difficoltà al gioco di Jannik (1-1), mentre Rublev ha battuto l’italiano due volte ma solo per ritiro, ad armi pari ha sempre perso (4-2).

