Sinner-Van de Zandschulp, Australian Open: dove vederla in tv, segui il tennis live

MELBOURNE (Australia) - E' pronto ad alzarsi il sipario sul tabellone principale degli Australian Open con Jannik Sinner pronto a dare il via alla sua stagione del 2024. L’altoatesino numero 4 del mondo, reduce da un finale di 2023 esaltante, inizierà il proprio percorso sul circuito di Melbourne affrontando l’olandese Botic van de Zandschulp, numero 59 del ranking. Esordio non facile per l'azzurro con l'olandese classe 1995 che nella vincente campagna di Davis del team Italia dello scorso novembre superò Arnaldi nel match iniziale prima della rimonta guidata proprio da Jannik tra il secondo singolare e il doppio.