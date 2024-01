Alcaraz-Sinner per il titolo a Melbourne? No, Carlos vuole la finale con...

Idee chiare e motivazioni forti per Carlos Alcaraz alla vigilia dell'Australian Open. Il murciano non ha disputato il primo Slam dell'anno nella scorsa stagione, mentre Djokovic è campione in carica. Dunque Alcaraz può aggiungere fino a 2000 punti al suo attuale bottino in classifica, il serbo invece può al massimo mantenerlo intatto se dovesse trionfare ancora. Togliendo i 2000 punti vinti l'anno scorso, Djokovic inizia di fatto l'Australian Open 2024 con un vantaggio di 200 punti su Alcaraz.

Il murciano tornerà numero 1 del mondo vincendo il titolo; arrivando in finale se Djokovic dovesse perdere al massimo in semifinale; o in semifinale con Nole eliminato ai quarti o prima. "Saperlo è una motivazione extra" ha detto Alcaraz in conferenza stampa durante il Media Day. Il tennista spagnolo poi non ha dubbi sull'avversario che vorrebbe in finale: "Voglio sempre giocare contro i migliori del mondo per misurare il mio livello. Spero di arrivare in finale e di giocarmi il titolo contro Djokovic".

Alcaraz, cambio di coach per il primo Slam A Melbourne, però, il murciano non potrà contare sul coach Juan Carlos Ferrero, che sta recuperando dopo un'operazione in artroscopia al ginocchio sinistro. "È dura iniziare un grande torneo senza di lui, viaggia con me praticamente sempre; ha saltato solo uno o due eventi l'anno scorso" ha detto Alcaraz. Lo spagnolo non naviga comunque in acque sconosciute. A Melbourne lo allenerà Samuel Lopez, che già lo ha accompagnato al Queen's l'anno scorso, dove ha vinto il titolo. "Sam è un grande allenatore, era il coach di Juan Carlos quando giocava. Credo in lui. Mi fido di lui al 100%, da Sam ho tanto da imparare” ha concluso Alcaraz, che inizierà il suo percorso a Melbourne contro l'ex numero 7 del mondo Richard Gasquet.

