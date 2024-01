Djokovic shock in conferenza: “Mi si è rivoltato lo stomaco”. Poi spiazza tutti

Djokovic, le parole prima dell'Australian Open

"Ogni giocatore è qui, ne sono sicuro, con l'intenzione di realizzare il sogno di vincere uno Slam- le parole di Novak nella conferenza pre-torneo -.Ovviamente, ci si aspetta che alcuni giocatori vadano più lontano degli altri, ma siamo in 128. È un Grande Slam e sappiamo cosa rappresenta il Grande Slam per il nostro sport. È il luogo in cui ogni giocatore vuole giocare il suo miglior tennis. Sono entusiasta di essere di nuovo in un altro Slam". Ricordando quanto accaduto due anni fa, quando è stato trattenuto in un hotel per migranti prima di essere portato via del Paese, rivela: "Sulla via del ritorno a Melbourne, sono arrivato al terminal dove mi trovavo due anni fa. Ho visto tutto il percorso che ho fatto allora. È stata una brutta sensazione, mi si è rivoltato lo stomaco". Sulle nuove regole riguardo la programmazione commenta: "Potrebbe aiutare le partite a finire prima. Immagino che sia uno dei motivi per iniziare domenica. Ovviamente ci sono altri Slam che iniziano domenica. Penso che domenica inizi anche il Roland Garros. Sono sicuro che questo aiuterà a eliminare alcune partite e a riorganizzare meglio il calendario della prima settimana, che è sempre molto impegnativa con tante partite in calendario da finire al momento giusto. Vediamo se funziona".

