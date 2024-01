Sinner, esordio vincente agli Australian Open. Chi sfida al secondo turno

Avvio di stagione vincente per Jannik Sinner . All'esordio dell' Australian Open l'azzurro - testa di serie numero 4 - ha battuto dopo poco più di due ore e mezza di gioco l'olandese Botic van de Zandschulp : 6-4, 7-5, 6-3 il risultato finale. Jannik attende ora il vincente del match tra Cachin e de Jong. Debutto con vittoria anche per Matteo Arnaldi che ha superato l'australiano Adam Walton con il risultato di 7-6, 6-2, 6-4.

Sinner spinto dai Carota Boys

Jannik ha impiegato due ore e mezza per regolare il numero 59 del mondo, spinto dall’inesauribile tifo dei suoi Carota Boys che hanno colorato d’arancione la Rod Laver Arena. “Iniziare con una vittoria significa molto - le parole a caldo del fenomeno azzurro - Fisicamente mi sento bene, sono in forma. Penso di poter essere soddisfatto per oggi. I Carota Boys? Bello vederli sugli spalti, stanno diventando più famosi di me. Probabilmente il loro sostegno mi aiuta nei momenti chiave, mi dà una convinzione in più. Sono felice che siano qui”.