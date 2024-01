Berrettini, calvario senza fine: si ritira dagli Australian Open!

Non c’è pace per Matteo Berrettini. Il tennista azzurro si è ritirato dagli Australian Open prima dell’esordio contro Tsitsipas: infortunio al piede destro, lo stesso che lo aveva costretto a saltare il torneo di Brisbane di inizio anno. L’annuncio è arrivato sul canale X ufficiale dello Slam australiano, Matteo verrà rimpiazzato da Zizou Bergs. “Ti auguriamo una pronta guarigione”. Berrettini non gioca una partita dallo scorso 31 agosto, la data del brutto ko alla caviglia durante il secondo turno degli US Open contro il francese Arthur Rinderknech.