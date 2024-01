Cobolli, prima impresa Italia agli Australian Open. Avanti anche Musetti

Segui tutto il tennis LIVE sul nostro sito

Le italiane: avanti Paolini, eliminata Errani

Nel tabellone femminile, invece, al quinto tentativo Jasmine Paolini, alla posizione 31 della classifica Wta e numero uno italiana, passa per la prima volta un turno all'Australian Open battendo 6-3, 6-4 la russa Diana Shnaider (92) al primo faccia a faccia in carriera. Al secondo turno la 28enne di Castelnuovo di Garfagnana affronterà una tra Tathiana Maria e Camila Osorio. Possibile terzo turno contro la kazaka Rybakina, numero 3 del ranking, finalista 12 mesi fa. Sara Errani lascia invece l'Australian Open 2024: la 36enne di Massa Lombarda, numero 101 Wta, è stata sconfitta al debutto 6-4, 6-3 dalla padrona di casa Storm Hunter, prima numero 1 di doppio capace di qualificarsi per uno Slam in singolare dal 2006.