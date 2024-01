Tsitsipas, la reazione di Bergs dice tutto: clamoroso agli Australian Open

MELBOURNE (Australia) - Dopo il passaggio del turno senza giocare per il forfait di Matteo Berrettini, Stefanos Tsitsipas fa il suo esordio agli Asutralian Open e regala subito spettacolo. Il tennsita greco ha superato in quattro set il belga Zizou Bergs rimontando lo svantaggio inziale: una prestazione convincente per Tsitsipas che ha regalato anche una vera e propria magia al pubblico di Melbourne. Un vero e proprio colpo di genio quello del numero 7 del ranking che ha sorpreso anche l'avversario rimasto incredulo per quanto accaduto.