Bublik furioso: perde il punto, spacca la racchetta. Poi Nagal fa l'impresa!

Giornata decisamente no per Alexander Bublik. Il n. 27 del ranking ha clamorosamente perso all'esordio negli Australian Open contro Sumit Nagal. Il tennista indiano ha vinto nel caldo di Melbourne in tre set con il risultato finale di 6-4 6-2 7-6. Una brutta partita da parte di Bublik, che non ha saputo mantenere la calma vedendo l'andamento del match. Da segnalare l'episodio in cui il kazako classe 1997 ha provato a sorprendere l'avversario con un servizio inaspettato: l'indiano non si è fatto trovare impreparato forzando l'errore di Bublik alla risposta. Alexander, a questo punto, ha sfogato tutta la sua frustrazione scagliando ripetutamente la sua racchetta a terra distruggendola.