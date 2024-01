Vince, crolla e vomita in un bidone agli Australian Open: “Devo abituarmi”

MELBOURNE (Australia) - Jack Draper avanza al 2° turno degli Australian Open. Il tennista inglese ha sconfitto lo statunitense Marcos Giron con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-4, 0-6, 6-2 dopo 3 ore e mezza di battaglia sotto il sole australiano. Per Draper non è stato un match semplice soprattutto sotto l'aspetto fisico visto che alla fine del 2° set ha avuto bisogno di farsi misurare la pressione e a fine partita ha chiesto all'avversario di velocizzare la stretta di mano per poi correre al bidone della spazzatura presente dietro le panchina per vomitare.