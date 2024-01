Andreeva demolisce Jabeur: 16enne russa lascia solo 2 game alla n° 6 del mondo!

MELBOURNE (AUSTRALIA) - A Melbourne è nata una stella. Ha appena 16 anni e viene dalla Siberia: il suo nome è Mirra Andreeva . La giovanissima tennista russa, che al debutto ha superato 7-5 6-2 l'americana Bernarda Pera, al secondo turno dell' Australian Open , primo Slam stagionale, ha strapazzato la numero sei al mondo Ons Jabeur . Sconfitta senza appello per la 29enne tunisina che riesce a vincere solo due game del secondo set dopo aver perso 6-0 il primo. Un match senza storia, archiviato dalla nuova promessa del tennis mondiale dopo nemmeno un'ora di gioco, 56 minuti per l'esattezza.

Andreeva sfida Parry per un posto negli ottavi dell'Australian Open

Prima vittoria in carriera contro una top 10 per la numero 47 del ranking mondiale che ora si giocherà il pass per gli ottavi contro la francese Diane Parry (72) che ha battuto in due set (7-5 6-2) un'altra russa, Kamilla Rakhimova (90). Secondo confronto nel circuito Wta tra le due, con la Andreeva che ha già battuto al Roland Garros 2023 la transalpina con un netto 6-1 6-2.

Segui tutto il tennis LIVE sul nostro sito