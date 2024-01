Sinner show a Melbourne: "Mi piacerebbe avere un fisico alla Baywatch ma..."

Jannik Sinner nell’intervista al termine del triplo 6-2 all'olandese Jesper De Jong con cui si è qualificato al terzo turno degli Australian Open 2024 , il primo Slam dell'anno, ha analizzato il suo momento e lo stato di forma: "Il bilancio oggi è complessivamente molto positivo, sentivo molto bene la palla, fin dal riscaldamento di questa mattina mi sentivo bene. Forse qualcosa l’avrei potuta far meglio ma in una partita 3 su 5 possono esserci dei piccoli cali, ma devo ammettere che quelli di oggi sono stati cali minuscoli". Il match contro De Jong è stato disputato con il tetto chiuso per la forte pioggia che ha caratterizzato la prima parte di giornata a Melbourne: con questa vittoria il numero 4 al mondo ha raggiunto quota 40 vittorie in carriera negli Slam (il quinto azzurro nell'era Open a raggiungere questo traguardo).

Sinner, i colpi che lo soddisfano di più e le parole su De Jong

"Se dovessi evidenziare un aspetto del mio gioco di cui sono particolarmente soddisfatto direi il rovescio, questo colpo oggi ha funzionato davvero bene. Sul servizio sono stato solido e bravo anche nel leggere il suo servizio, cosa non semplice. Oggi anche il rovescio slice ha funzionato - spiega il tennista altoatesino - ancora vado un po’ a momenti ma in questa partita l’ho sentito bene. Ora viene un po’ più naturale ma devo continuare a lavorarci. La sensibilità generale della mano è migliorata, in allenamento proviamo tante situazioni che possono poi ricrearsi in partita. Sento meglio la palla e in qualche occasione torna utile”.