Eterno Djokovic: Popyrin ko, 30ª vittoria di fila agli Australian Open

MELBOURNE (Australia) - Prosegue a fatica la marcia del numero uno del mondo Novak Djokovic agli Australian Open , prima prova stagionale del Grande Slam. Il campione serbo, detentore del titolo, ha battuto in quattro set l'australiano Alexei Popyrin, n°43 Atp, con il punteggio di 6-3, 4-6, 7-6(4), 6-3 in 3 ore e 12 minuti di gioco. Djokovic ha annullato anche quattro set point nel terzo set all'avversario.

I numeri da record

Novak Djokovic, campione in carica e a caccia del suo 11° titolo all'Happy Slam dopo quelli conquistati nel 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 e - appunto - 2023, non perde a Melbourne dal 2018: quella di oggi, nello specifico, è stata la sua trentesima vittoria consecutiva nel torneo australiano. In totale, ha conquistato il 92% degli incontri disputati agli AO (91 su 99) e soltanto Nadal al Roland Garros (97,4%) e Borg a Wimbledon (93%) hanno una percentuale migliore in un singolo evento del Grande Slam. Inoltre, si tratta del suo nono successo nella competizione dopo aver oltrepassato la soglia dei 35 anni: meglio di lui hanno sin qui fatto soltanto Ken Rosewall (23) e Roger Federer (22).