“Vieni a dirmelo in faccia”: Djokovic perde le staffe agli Australian Open

MELBOURNE (Australia) - Un eterno Novak Djokovic infila la 30esima vittoria di fila agli Australian Open superando in 4 set l'idolo di casa Alexei Popyrin, ma rendendosi protagonista di un acceso confronto con un tifoso sugli spalti. Il campione serbo è riuscito a portare a casa l'incontro e non sono mancati i momenti di tensione in una Rod Laver Aren tutta a sostegno del tennista australiano. Proprio tra i tifosi, Nole ha individuato un disturbatore verso il quale si è rivolto con particolare decisione.

Djokovic perde le staffe

Il 10 volte campione dell'Australian Open è sopravvissuto al teso tie-break del terzo set salvando quattro set point mentre Popyrin cercava di portarsi in vantaggio due set a uno. Prima di servire, Djokovic ha fatto una pausa sfidando il disturbatore identificato tra il pubblico: “Vieni a dirmelo in faccia”, ha urlato camminando verso uno spicchio dell'arena australiana. Attimi di tensione con il 36enne che ha poi ripreso il quarto set migliorando notevolmente il suo gioco, come se la discussione con il pubblico avesse fatto accendere la scinitilla. Un Djokovic che, perse le staffe, si è rimesso in carreggiata chiudendo in 6-4 4-6 7-6 6-3 in poco più di tre ore.

