Scoppia il caso agli Australian Open: “Erano ubriachi e urlavano, inquietante”

La stella del tennis russa Anastasia Pavlyuchenkova ha criticato gli organizzatori degli Australian Open dopo il ko contro Paula Badosa al secondo turno. La numero 46 del mondo è stata sconfitta dalla rivale spagnola sul campo 6, soprannominato "il campo delle feste" dal direttore del torneo Craig Tiley visto che è stato costruito un bar a due piani con una capacità di oltre 400 persone. In quella zona i tifosi possono muoversi liberamente nel bar accompagnati anche da musica riprodotta a basso volume, il tutto durante lo svolgimento delle partite. Una decisione che non è affatto piaciuta a Pavlyuchenkova che ha accusato di essere stata molestata dai fan durante il match contro Badosa.

"La gente parlava, mangiava e beveva"

La tennista russa ha spiegato: "Era molto rumoroso, praticamente come al ristorante, la gente parlava, mangiava e beveva. Non so se hanno guardato la partita. C'erano un paio di ragazzi, penso che si siano ubriacati e abbiano iniziato a urlare e miagolare, forse perché ho questo tatuaggio sulla gamba che dice 'miao' o semplicemente perché ovviamente avevano bevuto qualcosa. e quindi è stato davvero inquietante". Poi ha aggiunto: "Non è stato carino, a dire il vero. Ero davvero seccata all'inizio della partita. Non ho problemi a giocare sui campi esterni, ma questo era speciale in termini di rumore e anche di campo".

