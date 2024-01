Zeppieri, il cuore non basta: ko al 5° set. Norrie rimonta e vola al 3° turno

Non riesce la seconda impresa di fila a Giulio Zeppieri: il 22enne romano esce sconfitto dalla sfida contro Cameron Norrie, dopo aver eliminato al primo turno il serbo Lajovic. La gara sembrava indirizzata in maniera diversa, soprattutto dopo i primi due set portati a casa da Zeppieri per 6-3 7-6. Ma il britannico, numero 19 del ranking ATP, è salito in cattedra nel terzo set dominato e finito 6-2 per poi imporre un doppio 6-4 che lo ha condotto al terzo turno dove affronterà il norvegese Ruud (numero 11 del ranking mondiale).