Sonego-Alcaraz LIVE: il match del 2° turno degli Australian Open in diretta

Sonego-Alcaraz LIVE, la cronaca

Il primo set della sfida tra Sonego e Alcaraz va al tennista spagnolo che si è imposto per 6-4: la risposta dell'azzurro arriva nel set successivo, portato al tie-break senza che i due tennisti abbiano perso un servizio e vinto dal piemontese per 7-3. Alcaraz domina nel terzo set vinto per 6-3: decisivo il servizio perso da Sonego nel secondo game che ha permesso allo spagnolo di portarsi di nuovo in vantaggio.