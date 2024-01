Paolini vola al terzo turno dell'Australian Open, Trevisan eliminata

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Sorride a metà il tennis azzurro. Nel secondo turno del tabellone femminile , Jasmine Paolini supera con un netto 6-2 6-3 la tedesca Tatjana Maria in un'ora e 11 minuti mentre la toscana Martina Trevisan si arrende alla francese Oceane Dodin che si impone dopo poco più di un'ora e mezza di gioco con un doppio 6-4 e la elimina dal primo Slam stagionale. Toccherà ora a Elisabetta Cocciaretto scendere in campo e difendere i colori azzurri contro l'americana numero 26 al mondo Emma Navarro.

Segui tutto il tennis LIVE sul nostro sito

Australian Open, i risultati del tabellone femminile

Approda al terzo turno anche la numero uno al mondo Iga Swiatek che fatica non poco per piegare la statunitense Danielle Collins in tre set impiegando quasi tre ore per chiudere la contesa sul punteggio di 6-4 3-6 6-4. Clamorosa eliminazione, invece, per la numero cinque al mondo Jessica Pegula che perde 6-4 6-2 contro la francese Clara Burel.