Sinner-Djokovic, non è un parallelo: Jannik e Novak verso la super semifinale

A tre match dall’auspicato rendez vous in semifinale , la strada da percorrere appare più chiara, non meno tortuosa, ma decifrabile nei suoi prossimi snodi e nei pericoli che essi comportano. Djokovic e Sinner sono giunti al previsto appuntamento in terzo turno con la prima testa di serie disposta sul loro cammino, per entrambi argentina, Tomas Martin Etcheverry , 32 Atp per il Djoker, e Sebastian Baez , numero 29 per Semola. Sul cemento, meglio Tomas di Seba, ma le differenze sono minime, appena accennate.

Nole e Semola. Più divergenze che similitudini

Nei turni a venire il cammino è destinato a farsi meno agile, più faticoso, ma le similitudini fra Nole e Semola terminano qui, e se proprio vogliamo proseguire sulla strada tracciata da Plutarco nelle sue Vite Parallele, le syncreises – i confronti che lo storico disponeva al termine dei suoi incroci biografici, e non all’inizio come spericolatamente vi propongo – potranno proseguire solo nella presa d’atto delle molteplici divergenze tra le due teste di serie, che questo primo spicchio del torneo ha posto sotto i riflettori.

Numerose, dicevo. E a loro modo sorprendenti. Basta accennare, per intenderci, al fatto che da quando Djokovic ha cominciato a vincere nello Slam australiano (nel 2008, e fu anche la sua prima conquista nei Majors), quello in divenire è il suo peggior avvio di torneo sui campi di Melbourne Park, a parte il 2017 che lo vide battuto in secondo turno da Istomin, al quinto set. Ne fanno fede i due set fin qui perduti, uno contro Prizmic, ieri con Popyrin, l’insolito prolungarsi dei confronti, 4 ore e 1 minuto il primo, 3 ore e 11 il secondo, l’alto tasso di litigiosità mostrato nei confronti del pubblico, ieri ovviamente tutto dalla parte del ragazzo di origini russe, nato però a Sydney, sfociato in una mezza rissa con un tifoso reo di aver detto qualcosa di troppo spinto nei confronti del serbo (che si è messo a berciare di scendere sul campo a dirglielo in faccia, se ne aveva il coraggio), per finire con le ammissioni dello stesso Djokovic in conferenza: "Non mi sento al massimo, non tutto nel mio gioco sta procedendo nel modo migliore. Non voglio entrare nei dettagli, ma sono situazioni che ho già vissuto, che conosco, e spero che la formula dello Slam, con una giornata di riposo tra un match e l’altro mi aiuti a ritrovare la forma. Nei primi turni è facile incrociare avversari che non hanno niente da perdere, e giocano al loro meglio. Popyrin ha messo su un incontro eccellente, gliene va dato atto".