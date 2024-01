Sinner-Baez, Australian Open: dove vederla in tv, segui il tennis live

MELBOURNE (Australia) - Dopo aver battuto van de Zandschulp e de Jong, Jannik Sinner torna in campo per il terzo turno degli Australian Open contro Sebastian Baez. Il tennista italiano numero 4 al mondo affronta il 29° della classifica ATP per cercare di continuare il suo cammino nel primo Slam della stagione e conquistare il pass degli ottavi dove l'avversario sarà deciso dal match Machac e Khachanov. Il primo numero 75 del mondo si è reso protagonista già da un'impresa eliminando Tiafoe, e ora proverà a ripetersi contro il russo 15° giocatore del ranking.

Sinner-Baez: i precedenti

Jannik Sinner e Sebastian Baez si sono affrontati già una volta in carriera. L’attuale numero 4 del mondo e il numero 29 hanno un unico precedente, nella scorsa stagione al Masters 1000 di Shanghai. Il giocatore italiano s’impose in tre set in rimonta. Il 23enne argentino con il terzo turno agli Australian Open 2024 ha già ottenuto il suo miglior risultato in questo Slam. Sinner invece nel 2022 si è spinto fino ai quarti di finale.