Sinner, un ciclone agli Australian Open: travolto Baez. Chi sfida agli ottavi

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Un super Jannik Sinner travolge l'argentino Sebastian Baez e approda agli ottavi di finale dell' Australian Open , primo Slam stagionale. Il 22enne di San Candido non ha ancora perso un set e dopo aver battuto gli olandesi Van de Zandschulp e De Jong ha superato anche l'argentino con il punteggio di 6-0 6-1 6-3 in meno di due ore di gioco.

L'altoatesino agli ottavi se la vedrà contro il russo Karen Khachanov, vittorioso contro il ceco Tomas Machac: 6-4 7-6 4-6 7-6. I due si sono trovati uno di fronte all'altro già in tre occasioni. La prima, nel 2020, agli US Open, con l'italiano ko dopo cinque set. Sinner, però, si è poi preso la rivincita vincendo gli scontri diretti dell'anno seguente, in semifinale ad Adelaide e al Masters 1000 di Miami.

